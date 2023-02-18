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الخارجية تتابع عمليات البحث عن المصريين المفقودين جراء زلزال سوريا وتركيا

السبت، 18 فبراير 2023 12:54 م
الخارجية تتابع عمليات البحث عن المصريين المفقودين جراء زلزال سوريا وتركيا الوزير سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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تواصل وزارة الخارجية جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وفي إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية.
 
وتم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في انقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان. 
 
وقالت وزارة الخارجية: وإذ تأسف الوزارة لهذا الخبر الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.
 

وزاره الخارجيه

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