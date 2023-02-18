اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بداية من مارس

السبت، 18 فبراير 2023 01:46 م
خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بداية من مارس خليك واعى

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نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل.

أكدت الوزارة أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

شددت التموين على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ٨,٥ مليار جنيه.

أوضحت الوزارة أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

خليك واعى

خليك واعى

الدعم الاستثنائى

بطاقات التموين

البطاقات التموينية

وزارة التموين



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