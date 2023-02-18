التعليم: امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل أول مارس والأسئلة فيما درسه الطالب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهور ل صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعقد فى منهج الشهر، موضحة أن امتحان شهر فبراير الجارى والذى يعقد بداية مارس المقبل تكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر فبراير، كما أن امتحان شهر مارس والذى يعقد فى أبريل يكون فيما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس.

وأوضحت أن الطلاب يؤدون امتحانين شهور إضافة إلى امتحان نهاية العام الدراسى أو نهاية الفصل الدراسي الثاني.