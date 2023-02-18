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محافظة الجيزة تعلن تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى إمبابة

السبت، 18 فبراير 2023 07:40 م
محافظة الجيزة تعلن تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى إمبابة تجهيز معرض "أهلا رمضان" فى إمبابة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" في حي شمال؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%؛ استجابة لمطالب مواطني إمبابة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكدت المحافظة، سعيها نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.
 
وأشارت أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز  المحافظة، ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يفتتح صباح غد الأحد، ثلاثه معارض أهلا رمضان ضخمة للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط.
 
وتقع المعارض الجديدة بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين علي مدار اليوم. 
 
 
 
 

معارض اهلا رمضان

اهلا رمضان

محافظة الجيزة

معارض اهلا رمضان في الجيزة

الجيزة



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