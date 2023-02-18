قناة السويس تشهد عبور 64 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.5 مليون طن

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الطفرة الكبيرة التى تشهدها حركة الملاحة بالقناة على صعيد معدلات العبور اليومية وارتفاع متوسط العبور اليومى ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحى للقناة من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى لما سيكون له من مردود إيجابى على زيادة معدلات الأمان الملاحى فى هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة وتبنى إجراءات وسياسات صديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء".