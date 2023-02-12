شحن 181 ألف طن من خام الكلنكر لدول أفريقيا عبر ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة التى تقوم بشحن خام الكلنكر الى دول أفريقيا المستورد الأول للخام فقد سجل الميناء شحن181 ألف طن إلى الأسواق الأفريقية عبر 4 سفن بضائع عامة، فقد استقبلت السفينة NORD CHESAPEAKE القادمة من ميناء الإسكندرية وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34273 طن وذلك لشحن 55 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما سجل الميناء دخول السفينة STAR BRIGHT القادمة من تركيا، وذلك لشحن 31 طنا من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار حيث تعتبر الدولة الأفريقية الأولى المستورد لخام الكلنكر من الميناء .

كما وصل الميناء السفينة ELIZABETH RIVER القادمة من تركيا، وذلك لشحن 40 ألف طن من خام الكلنكر إلى غينيا.

ووصل أيضا الميناء السفينة INDIGO HERITAGE القادمة من تركيا، وذلك لشحن 55 ألف من خام الكلنكر إلى الكاميرون.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.