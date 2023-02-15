قناة السويس تشهد اليوم عبور 93 سفينة بإجمالى حمولات صافية 4.4 مليون طن

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، عبور 93 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن.

يبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 52 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.6 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات صافية بلغت 1.8 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع، أن الطفرة الكبيرة التى تشهدها حركة الملاحة بالقناة على صعيد معدلات العبور اليومية وارتفاع متوسط العبور اليومى ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد الفريق ربيع على أن الدولة المصرية تمضى بخطى ثابتة نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحى للقناة من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى لما سيكون له من مردود إيجابى على زيادة معدلات الأمان الملاحى فى هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة وتبنى إجراءات وسياسات صديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء".

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة APL VANDA بحمولة كلية 177 ألف طن، فى رحلتها القادمة من فرنسا والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التى ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 200 ألف طن فى رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى مصر.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 16 سفينة حاويات و27 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 23 ناقلة، و11 سفينة كيماويات، و16 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن دحرجة وغيرها.

فى سياق متصل، تهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين تحرى الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التى تهدف لإثارة البلبة والتشكيك وضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.