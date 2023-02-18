حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023السبت، 18 فبراير 2023 05:00 م
وزارة التربية والتعليم
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