اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

السبت، 18 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

الدروس العملية لمدارس التعليم الفنى

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

جدول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023



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