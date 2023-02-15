اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"التعاون الخليجي" يدين شرعنة بؤر استيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:53 ص
"التعاون الخليجي" يدين شرعنة بؤر استيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية
أ ش أ

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون بالموافقة على عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.


وطالب البديوي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن تلك القرارات التي تعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.


وأكد البديوي، مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.


مجلس التعاون الخليجي

الاحتلال الإسرائيلي

الاستيطان

القضية الفلسطينية

الضفة الغربية

القدس



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