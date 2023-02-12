حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة خزينة محل فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينه مالك محل لقطع الغيار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عرض (شخصين) مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر")، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة مالك محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق "محل عمل أحد المتهمان".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.