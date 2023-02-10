اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:

"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى

"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا فى المحافظات

"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى

التعليم: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الدبلومات حال عدم تسجيل الاستمارة
 
الصحة: تفعيل العيادات المسائية بـ18 مستشفى للأمراض الصدرية
 
الصحة: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا
 
وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات الجديدة بالسويس ويوجه بالاحتكاك بالمجتمع الصناعى
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الاوقاف

الفصل الدراسى الثانى

التعليم العالى

المشروعات الجديده



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