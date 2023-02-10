حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى
"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا فى المحافظات
"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى
التعليم: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الدبلومات حال عدم تسجيل الاستمارة
الصحة: تفعيل العيادات المسائية بـ18 مستشفى للأمراض الصدرية
الصحة: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا
وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات الجديدة بالسويس ويوجه بالاحتكاك بالمجتمع الصناعى
الصحة: تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1.29 مليون مواطن بمستشفى المطرية التعليمى
الصحة: فحص 237 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة