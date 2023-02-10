حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع: