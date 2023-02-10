الصحة: تفعيل العيادات المسائية بـ18 مستشفى للأمراض الصدرية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى فحص 1200 مواطن ضمن حملة "صحة الرئة"، والتى أطلقتها وزارة الصحة بمدينة شرم الشيخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لافتاً الى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض الإنسداد الرئوي بين المدخنين، ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التدخين وضرورة الإقلاع عنه، حيث إن الحملة تتضمن جمع التاريخ المرضي للمدخنين، وتسجيل أي شكاوى تنفسية خاصةً السعال المتكرر، وقياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 1121 متدربا على أساسيات الطب الرئوي وإدارة أدوية الدرن وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي ومكافحة عدوى الدرن، بجانب تدريب مدخلي البيانات على ميكنة وحدات الصدر، لرفع كفاء العاملين بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية.