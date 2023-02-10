اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:01 ص
الصحة: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًا التدخين
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور وجدى أمين مدير أدارة لأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن التبغ يقتل سنويا أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، معقبا: "شركات الدخان تقوم بتمويل إعلان غير مباشر، ومن الممكن أن يظهر مع أحد الممثلين المشهورين، ويعتبر خرق واستغلال لترويج المنتجات". 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى، أن مصر ضمن 180 دولة وقعت على اتفاقية مكافحة التبغ، معقبا: "لدينا فى رؤية 2023 وجود جيل صحى.. ومن أخطر الأمراض المسببة من التدخين القلب والسرطان والأورام.. والحد من كل التدخين وسلبياته خلق جيل صحى للنهوض بالبلد". 
 
وتابع: "التدخين أحد البوبات لتعاطى المخدرات.. ونصف عدد من السكان فى مصر يتعرضون للتدخين السلبى، واتفاقية مكافحة التدخين تفرض حظرا شاملا على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.. وهناك خطة لرصد مشاهد الدراما 2023 لرصد التدخين في المسلسلات الرمضانية، فيما لاحظنا فى جميع المسلسلات بها مشاهد تدخين في الموسم الرمضانى 2021، و2022". 
 

التدخين

الصحة

التبع

اخبار التدخين

القرموطى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة