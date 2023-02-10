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التعليم: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الدبلومات حال عدم تسجيل الاستمارة

الجمعة، 10 فبراير 2023 03:00 ص
التعليم: لن يُسمح للطالب بدخول امتحانات الدبلومات حال عدم تسجيل الاستمارة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لن يتم تقدم الطالب وقبول أوراقه لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى حالة عدم تسجيل بياناته باستمارة التقدم للامتحانات، كما طالبت الوزارة الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الامتحان والتأكد من صحة ودقة البيانات المسجلة إلكترونيا.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات كالتالى:
 
- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى، و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.
 
- 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيها لنظام الخمس سنوات.
 
- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.
 
- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطى للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة. 
 
- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب.
 
- يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.
 
- يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.
 
- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها، ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها. جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 27 مايو المقبل.

التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

اليوم السابع بلس



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