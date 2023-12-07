اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها

الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها

وزارة الصحة: فحص ضعف السمع فى مراكز موزعة بجميع المحافظات
 
التموين تعلن زيادة الكميات المقررة من السكر لأصحاب البطاقات
 
وزارة الصحة تتيح الخدمات الصحية لغير القادرين ببطاقة الرقم القومى
 
وزير التربية والتعليم: "بعبع" الثانوية العامة سيختفى قريبا
 
وزيرة التضامن: بطاقات انتخابية بلغة "برايل"لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية
 
 






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بطاقه التموين

وزاره الصحه

التربيه والتعليم

وزيره التضامن

فيروس سى



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