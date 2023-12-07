حصاد الوزارات.. التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها
وزارة الصحة: فحص ضعف السمع فى مراكز موزعة بجميع المحافظات
التموين تعلن زيادة الكميات المقررة من السكر لأصحاب البطاقات
وزارة الصحة تتيح الخدمات الصحية لغير القادرين ببطاقة الرقم القومى
وزير التربية والتعليم: "بعبع" الثانوية العامة سيختفى قريبا
وزيرة التضامن: بطاقات انتخابية بلغة "برايل"لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية
وزارة الصحة: فحص 2 مليون طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى
التعليم تنشر مواصفة امتحان الرياضيات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
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