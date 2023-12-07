التعليم العالى تعلن قائمة سوداء للكيانات الوهمية على موقع الوزارة الرسمى

كتب - محمد صبحى

- ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية

في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، تم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وكافة أجهزة الدولة المعنية.

ووجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي قد تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءًا على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بكافة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بكافة وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة، وصدور القرارت الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.

هذا، وقد نشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية

وجاءت القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها على النحو التالي:

1. الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقاري والخدمات التعليمية) في 11 شارع إفريقيا المتفرع من شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

2. الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة - 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي – المهندسين - الجيزة

3. الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين - الجيزة

4. مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين - الجيزة

5. أكاديمية الشرق بالزقازيق

6. أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة 61 ش عبدالرحمن باشا - حلوان

7. الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

8. أكاديمية النصر (عمارة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان)

9. أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

10. المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب بمدينة نصر

11. الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

12. المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

13. المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

14. الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحي العاشر

15. المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

16. المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية

17. أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

18. أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

19. معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الاسكندرية

20. المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

21. الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

22. نولدج أكاديمي الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

23. مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

24. أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الالى بمحافظة سوهاج

25. المركز الدولى لخدمات الطلاب بالاسكندرية

26. أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

27. أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

28. أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

29. مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

30. أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

31. ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مدينة الزقازيق)

32. الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

33. أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الانجليزية بالزقازيق.