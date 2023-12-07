التعليم تنشر مواصفة امتحان الرياضيات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات.
كما حدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.
- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.
- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط النجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية الفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.
-يراعى كتابة الكراسة الامتحانية الكترونيا وكذا نموذج الإجابة.
- يراعي أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.
بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية
- يطبق القرار الوزاري رقم (195) وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالاتي:
- 70 درجة موزعة كما يلي: (30 درجة الاختبارات الشهور 35 درجة المهام الأدائية، و5 درجات المواظبة.
- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.
- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات اكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 1 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.
- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة .
- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة) الصبح درجة كل فصل دراسي 100درجة.
https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/exampaperspecs/052.pdf
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