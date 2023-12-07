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التعليم تنشر مواصفة امتحان الرياضيات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:02 ص
التعليم تنشر مواصفة امتحان الرياضيات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات. 
 
كما حدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب. 
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
 
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
 
- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.
 
- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.
 
- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط النجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية الفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.
 
-يراعى كتابة الكراسة الامتحانية الكترونيا وكذا نموذج الإجابة.
 
- يراعي أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعا مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.
 
بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية 
- يطبق القرار الوزاري رقم (195) وفيه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالاتي:
 
- 70 درجة موزعة كما يلي: (30 درجة الاختبارات الشهور 35 درجة المهام الأدائية، و5 درجات المواظبة.
 
- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.
 
-  تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات اكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 1 مفردات مقالية لكل مفردة درجتين.
 
- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة .
 
- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة) الصبح درجة كل فصل دراسي 100درجة.
 
https://elearnningcontent.blob.core.windows.net/exampaperspecs/052.pdf
 
 






وزارة التربية والتعليم

المواصفات الفنية لامتحان الرياضات للمرحلة الابتدائية

مواصفة امتحان الرياضيات للفصل الدراسي الأول



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