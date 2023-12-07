وزارة التعليم توجه بمراعاة المستويات المعرفية للطلاب بامتحانات الترم الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تراعى أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف لنقل والشهادة الإعدادية المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية إضافة إلى تدرج أسئلة الامتحان من السهل إلى الأصعب وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تنطلق 14 يناير المقبل، حيث بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال وضع جداول الاختبارات وتجهيز الأسئلة، حيث وضعت الوزارة مواصفات محددة للأسئلة يجب الالتزام بها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام الدراسي بالعام الدراسى الجديد 27 يناير 2024، وتستمر حتى 9 فبراير 2024، موضحة أن مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 27 يناير وتنتهي الجمعة 9 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.