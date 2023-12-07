التموين تعلن زيادة الكميات المقررة من السكر لأصحاب البطاقات

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وذلك بهدف توفير سلعة السكر للمواطنين

وأكد القرار بأن يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وياتى ذلك فى الوقت الذى توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر المدعم لاصحاب البطاقات التموينية بسعر 12:6 جنيه للكيلو حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالطاقات كما توفر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.