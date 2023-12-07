وزير التربية والتعليم: "بعبع" الثانوية العامة سيختفى قريبا

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعبع الثانوية العامة سبختفى قريبا وسيكون هناك تعدد فرص أمام الطلاب والإسراع التعليمى للطالب وسيتمكن الطالب من تغيير مساره، وستكون هناك آلية للقبول فى الجامعات.

وأضاف وزير التعليم خلال كلمته، اليوم الخميس، ضمن الجلسة الافتتاحية مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" المنعقد اليوم الخميس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

وقال وزير التعليم، إنه تم إنشاء حوالى 155 ألف فصل تعليمى تمكنت الدولة من إنشاؤها رغم كل الظروف وان هذا العدد غير كافة لكننا نسعى لزيادته، مشيرا إلى أهمية المدارس الذكية التى تتيح جودة الفرص التعليمية للطلاب، وان هناك حوالى 76 مدرسة تكنولوجية وتم الاتفاق مع جامعة فيرلاندا على دخول 500 من خريجى هذه المدارس والحاقهم بالجامعة بدون أى معادلة.

وأوضح وزير التعليم قائلا إن قناعة الرئيس السيسي بالمعلم والمدير أنه لن يحدث التطوير إلا بالارتقاء بالمعلمين المبنى على 5 مكونات رئيسية التخصص والتربوى واللغة والتكنولوجى، والتدريب، وستقرر جهة ما من يجتاز، فحضور التدريب لا يعنى اجتيازه، مشيرًا إلى أن مسابقة اختيار 30 ألف معلم تم اختيار منها 16 ألف والباقى سيتم استكمالهم.