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أخبار 24 ساعة.. إجازة الطلاب أيام انتخابات الرئاسة للمدارس المخصصة كمقار

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. إجازة الطلاب أيام انتخابات الرئاسة للمدارس المخصصة كمقار وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية
 

زيادة عدد المستفيدين من الخبز المدعم لـ72 مليون مواطن على بطاقات التموين

وزارة التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كلجان بانتخابات الرئاسة
حماية المستهلك: بث 44 مليون رسالة عبر المحمول لتوعية المواطنين بحقوقهم
طفرة بمنظومة التعليم العالى.. 473 كلية و400 برنامج بالجامعات الحكومية
ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية لـ28 مليار جنيه بدلا من 10 فى 2014
زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لتحسين مستوى المعيشة إلى 22 مليونا

 







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