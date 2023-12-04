أخبار 24 ساعة.. إجازة الطلاب أيام انتخابات الرئاسة للمدارس المخصصة كمقار

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية
زيادة عدد المستفيدين من الخبز المدعم لـ72 مليون مواطن على بطاقات التموين
وزارة التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كلجان بانتخابات الرئاسة
حماية المستهلك: بث 44 مليون رسالة عبر المحمول لتوعية المواطنين بحقوقهم
طفرة بمنظومة التعليم العالى.. 473 كلية و400 برنامج بالجامعات الحكومية
ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية لـ28 مليار جنيه بدلا من 10 فى 2014
زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لتحسين مستوى المعيشة إلى 22 مليونا
البابا تواضروس يترأس احتفالية عيد الصحافة القبطية بالمقر الباباوى
الصحة: مصر حققت قفزة كبيرة في العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرتين رائدتين
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