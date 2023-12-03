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وزيرة البيئة تدلى بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024 فى دبى

الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:57 م
وزيرة البيئة تدلى بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024 فى دبى وزيرة البيئة تدلى بصوتها فى دبى
كتب ـ محمود راغب

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أدلت منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج من دبى، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
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