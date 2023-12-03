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وزارة التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كلجان بانتخابات الرئاسة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:00 م
وزارة التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كلجان بانتخابات الرئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم فى كتاب  دورى أرسلته إلى المديريات التعليمية، حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024.
 
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من (10-12 من ديسمبر عام 2023 ، وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة، فقد خصصت الوزارة عددا من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد يتعين على جميع المديريات، والجهات المختصة بالوزارة التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي:
 
ـ حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.  
 
ـ تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.
 
ـ حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.
 
ـ انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.
 
وتابعت الوزارة: حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم
 
 






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