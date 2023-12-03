طفرة بمنظومة التعليم العالى.. 473 كلية و400 برنامج بالجامعات الحكومية

محمد صبحى

شهد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى طفرات غير مسبوقة على مدار الـ 9 سنوات الماضية وذلك فى سبيل إتاحة التعليم وتحقيق التميز لمنظومة التعليم العالى والجامعات المصرية والنهوض بالخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية والتوسع فى إنشاء مسارات جديدة للجامعات ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى الطلاب.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى على مدار التسع سنوات الماضية، نظرًا لاعتبار التعليم أحد أبرز محاور بناء الإنسان المصرى وهو ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات.

ووضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 والتي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

وبلغ إجمالي عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى عام 2023، بإجمالى عدد 473 كلية و400 برنامج وذلك بعدما كانت 24 جامعة حكومية و392 كلية و118 برنامج فى عام 2014.

كما بلغ إجمالي عدد الجامعات الخاصة 30 جامعة فى عام 2023 بإجمالى 237 كلية، وذلك بعدما كانت 23 جامعة و132 كلية فقط، كما بلغ عدد الجامعات الأهلية الحكومية والدولية 20 جامعة بإجمالى عدد كليات 99 كلية بعدما كان عدد الجامعات الأهلية فى 2014 حوالى 3 جامعات فقط بـ 9 كليات ، كما استحدثت وزارة التعليم العالى مسار جديد للتعليم التكنولوجي وبلغ عدد الجامعات التكنولوجية 10 جامعات على مستوى المحافظات تضم 43 كلية، فضلا عن استحداث أفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى 7 أفرع لكبرى الجامعات المتقدمة فى التصنيفات الدولية بـ 29 برنامج دراسى وهى المسارات التي لم تكن متاحة قبل عام 2014 ، كما اهتمت الدولة بتوفير المعاهد الحكومية والخاصة وبلغ عددها 176 معهدا فى عام 2023 ،بعدما كانت 164 فى عام 2014 .