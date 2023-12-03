زيادة عدد المستفيدين من الخبز المدعم لـ72 مليون مواطن على بطاقات التموين

يعد ملف الخبز المدعم من الملفات التى حظيت باهتمام كبير من الدولة، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن على بطاقات التموين، وتخصيص حصة 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية حوالى 100 قرش، إلا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابتا، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

على جانب آخر تصرف وزارة التموين حاليا السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر 2023، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها ومكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25.%