ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية لـ28 مليار جنيه بدلا من 10 فى 2014

محمد صبحى

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا فى العمل تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية (المُتداخلة) والتحول الرقمي.

وارتفعت ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، ويتوافر فى جمهورية مصر العربية 125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، كما أنه أنه جاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.

وشاركت المستشفيات الجامعية بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.