اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:57 م
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ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية لـ28 مليار جنيه بدلا من 10 فى 2014

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:21 م
ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية لـ28 مليار جنيه بدلا من 10 فى 2014 وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا فى العمل  تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية (المُتداخلة) والتحول الرقمي.
 
وارتفعت ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، ويتوافر فى جمهورية مصر العربية  125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، كما أنه أنه جاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.
 
وشاركت المستشفيات الجامعية بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.
 
 






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