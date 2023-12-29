أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الاقتصاد المصرى حقق نموًا بنحو 3.8%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا فى عهد الرئيس السيسى
التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد
وزيرة التضامن: اختيار احتياطي حجاج الجمعيات لاستبدالهم حال الاعتذارات
وزارة الصحة: لا توجد توصيات جديدة لمواجهة متحور كورونا
وزير التعليم: نسعى للتوسع بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
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