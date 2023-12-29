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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الاقتصاد المصرى حقق نموًا بنحو 3.8%

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 12:09 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الاقتصاد المصرى حقق نموًا بنحو 3.8% الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزير الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا فى عهد الرئيس السيسى
 
التنمية المحلية: مراجعة كل الأدوات والمعدات للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار
 
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد
 
وزيرة التضامن: اختيار احتياطي حجاج الجمعيات لاستبدالهم حال الاعتذارات
 

 







اخبار 24 ساعه

الاوقاف

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وزير التموين

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