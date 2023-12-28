وزارة العمل: زيارة ميدانية لمتدربات ورش التفصيل والحياكة لإحدى شركات بورسعيد

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية لمتدربات ورش التفصيل والحياكة لخطوط الإنتاج داخل إحدى الشركات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، بمشاركة 40 متدربة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

وتفقد المتدربون لأقسام الإنتاج لتوضيح كافة مراحل الإنتاج وإجراءاتها علي الطبيعة ، في إطار إطلاق فعاليات مبادرة قوافل التمكين والحماية التي جرى إطلاقها من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل في المحافظة.

وذلك فى ضوء جهود المديرية التى تهدف إلى تأهيل المرأة لسوق العمل وتوفير الفرص اللائقة والتي توفر لها الحماية الاجتماعية والأجر العادل و بيئة العمل الآمنة وتوفر التمكين اقتصادياً، وإجتماعياً ، ورعايتها وحمايتها، ودمجها وتأهيلها لسوق العمل، وكذلك تبنى أنماطاَ جديدة من التدريب المهني تساعدها في تحقيق ذلك الهدف بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومركز التدريب المهني وشركاء التنمية.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة التدريب من أجل التشغيل لتمكين المرأة و توعيتها بحقوقها وواجباتها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة" كعنصر أساسى من عناصر التنمية، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف.

وفى ختام الجولة الميدانية اجتمع مدير المديرية مع مسؤولي الشركة، حيث أبدت الشركة رغبتها فى توفير فرص عمل لجميع المتدربات المشاركين بالزيارة، مع التأكيد علي توقيع عقود العمل فور الانتهاء من برنامج التدريب المهني بمديرية العمل مع الأخذ في الاعتبار المؤهلات و التخصصات، وتوفير مزايا عديدة تتمتع بها المتدربات.