اليوم السابع
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وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد

الخميس، 28 ديسمبر 2023 04:46 م
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يتقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبه العام الميلادي الجديد 2024، داعياً المولي عز وجل أن يديم علي مصر الأمن والاستقرار وتجاوز كل التحديات وللرئيس السيسي بدوام التوفيق والسداد في قيادة مصر وتحقيق آمال وطموحات شعبها العظيم.
 
واختتم المصيلحي تهنئته بأهمية الاستمرار في تحقيق المستهدفات في كافة المشروعات والمبادرات المكلفة بها الوزارة، والنهوض والارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.






وزير التموين

الرئيس السيسى

العام الميلادى الجديد



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