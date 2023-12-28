وزير الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا فى عهد الرئيس السيسى

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 11460 مسجدًا، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 15,654 مليار جنيه، منها (4623) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,062,729,014) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو 6837 مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 9,755 مليار جنيه.

وقال وزير الأوقاف -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/- أن الوزارة حققت رقمًا قياسيًّا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 4339 مسجدًا جديدًا فى الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 ديسمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وحصول 348 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).



واضاف أنه تم فرش أكثر من 35 ألف مسجد بكمية فرش أكثر من 10 ملايين متر مربع، منها 15664 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على خمسة ملايين متر مربع من السجاد (المحراب) الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة أكثر من 835 مليون جنيه، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.