كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الجمعة 29 ديسمبر 2023 .

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الجمعة طقس معتدل نهاراً بارد ليلا، كما تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية .

وبالنسبة لفرص الأمطار غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 15.