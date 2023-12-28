الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء فرص الأمطار

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء فرص الأمطار التى تشهدها البلاد بأغلب أنحاء الجمهورية وتكون غزيرة ورعدية أحيانا.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا تحسن فى الأحوال الجوية وانتهاء فرص الأمطار بأغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع غدا أن يعود ظهور الشيورة المائية لتكون كثيفة أحياناً من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الخميس، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء

وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.