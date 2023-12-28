طقس الإسكندرية غدا.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى 14 درجة

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية ، غدا، الجمعة، تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس ، بعد انتهاء نوة "باقى الفيضة الصغرى"، حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ، حيث تسجل الإسكندرية 22 درجة فى العظمى، 14 درجة فى الصغرى.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد أكدت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الجهود لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة.

وتم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى،و التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التتغيرات المناخية على الإسكندرية، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات فى مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد فقد تأتى النوة متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح وإنخفاض درجات الحرارة، حيث شهد شتاء العام الماضى، برودة شديدة فى معظم أيام النوات وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لم تشهده الإسكندرية منذ سنوات، واستمرت النوات وحالة التقلبات الجوية مستمرة حتى أواخر شهر مارس، حيث استمرت النوات الشتوية والأمطار حتى بداية فصل الربيع.