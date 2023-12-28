طقس دمياط الآن.. تقلبات جوية وانخفاض فى درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولى من الصباح، ويسود طقس شتوي على مدن المحافظة يصحبه سرعة في الرياح المحملة بالأتربة، وسحب كثيفة إضافة إلي انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس السيئ على مدن دمياط مع توقعات تساقط أمطارا متوسطة على بعض مدن المحافظة خلال الساعات المقبلة من اليوم.

وكانت هيئة ميناء دمياط قد أعلنت عن استمرار العمل داخل الهيئة بصورة طبيعية، وقد تم تداول الحاويات وسفن البضائع دون أى تعطيل جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

كما استمر العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج بشكل حذر، واستمرت رحلات الصيد داخل مدينة دمياط رغم سوء الأحوال الجوية غير أن بعض الصيادين ينتظرون انكسار نوة الأمطار واستقرار الأحوال الجوية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت تطبيق حالة الطوارئ، تزامنا مع استقبال المحافظة نوة الفيضة، وتضمنت خطة المحافظة تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة وكذلك اللافتات الإعلانية المتواجدة بالشوارع الرئيسية، فضلا عن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار بشكل فوري.

كما قامت ادارة مرور دمياط، بفتح محاور مرورية جديدة بالمناطق التى تشهد أعمال تطوير لمنع التكدس المروري، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية بالطرق السريعة لمتابعة قائدى المركبات بالسرعات المقررة واتباع تعليمات السلامة المرورية.