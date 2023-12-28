أخبار × 24 ساعة.. طرح بصل أحمر وأصفر قديم بسعر 18 جنيهًا للكيلو بمنافذ التموين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: منظومة الدعم التموينى تغطى 70% من الشعب المصرى
وزارة التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية
التعليم توجه بالحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات وحفظها بأماكن مؤمنة باللجان
وزارة التعليم العالى تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت فى الفيوم
وزير التعليم العالى: أصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى
الصحة تستقبل السفير اليابانى ووفد "جايكا" لبحث تقديم الدعم الطبى للفلسطينيين
وزير الأوقاف: رأينا فى هذه مسابقة القرآن عجبا وآيات ربانية بالحفظ والإتقان
الزراعة: تخريج دفعة جديدة للمبعوثين الأجانب من 10 دول أفريقية
وزارة العمل: تنمية مهارات 2000 شاب مجانًا على مهن المُستقبل بشهادات دولية
الزراعة: مراكز الخدمات الزراعية تغطى 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان بسيناء
التضامن: دفع سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية فى 10 محافظات
الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ2 مليون و259 ألف مواطن بالقوافل الطبية
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