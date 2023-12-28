اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. طرح بصل أحمر وأصفر قديم بسعر 18 جنيهًا للكيلو بمنافذ التموين

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:09 ص
أخبار × 24 ساعة.. طرح بصل أحمر وأصفر قديم بسعر 18 جنيهًا للكيلو بمنافذ التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التموين: منظومة الدعم التموينى تغطى 70% من الشعب المصرى
 
وزارة التضامن تعلن غدا نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية
 
التعليم توجه بالحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات وحفظها بأماكن مؤمنة باللجان
 
وزارة التعليم العالى تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت فى الفيوم
 
وزير التعليم العالى: أصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى
 
الصحة تستقبل السفير اليابانى ووفد "جايكا" لبحث تقديم الدعم الطبى للفلسطينيين
 
وزير الأوقاف: رأينا فى هذه مسابقة القرآن عجبا وآيات ربانية بالحفظ والإتقان
 
‫الزراعة: تخريج دفعة جديدة للمبعوثين الأجانب من 10 دول أفريقية
 
وزارة العمل: تنمية مهارات 2000 شاب مجانًا على مهن المُستقبل بشهادات دولية
 
الزراعة: مراكز الخدمات الزراعية تغطى 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان بسيناء
 
 

 







اخبار 24 ساعه

التموين

الدعم التموينى

التربيه والتعليم

اسئله الامتحانات



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