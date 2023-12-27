وزارة التعليم العالى تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق 3 منشآت فى الفيوم

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق 3 منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة (مركز مهارة للتدريب والتنمية- التكنولوجى) والكائن مقرها الكيمان، ميدان التدريب، عمارات المحافظة، عمارة رقم11، الدور 3- شقة 3 – محافظة الفيوم؛ لإدعائها قبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالسن في أقسام (المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الطبية، رياض الأطفال، تكنولوجيا المعلومات)، والترويج لنفسها بمنح شهادات معتمدة، وتوفير تدريب عملى للطلاب.

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة (المركز الوطنى للغات والكمبيوتر- الوطنى للدراسات المتخصصة) الكائن مقرها حى الجامعة، مساكن المحافظة بكيمان فارس، عمارة (7) شقة، (1) الدور الأرضى، محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة بمجموع 50% من خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية في أقسام (التمريض، الحاسب الآلي، رياض الأطفال، المساحة والإنشاءات الهندسية)، ونظام الدراسة (انتظام، انتساب)، وأونلاين، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات موثقة من وزارة الخارجية، ومعتمدة من جامعة حكومية، ومن وزارة التربية والتعليم.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة (أكاديمية كامبريدج) الكائن مقرها، المشتل، حى الجامعة، أمام كلية خدمة اجتماعية، برج الجامعة الدور3 – محافظة الفيوم، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلبة خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام (اللغات والترجمة، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات) كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وتوفير تدريب عملي للطلاب.

وفي هذا الصدد، وجه د.أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعى.