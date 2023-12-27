التعليم تحدد إجراءات التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت المديريات التعليمية ، الإجراءات المطلوبة للتقديم للإعارات الخارجية للمعلمين، موضحة أنه يتم ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم بطلب الإعارة وإعتمادها من المدرسة والإدارة وإلصاق طابع مهن تعليمية بقيمة جنيهان علي المكان المخصص بالاستمارة وتسليمها للإدارة التابع لها.

- تحصيل مبلغ مائة جنيها فقط لا غير من خلال مسئول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة توريد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية في الموعد المحدد لتسليم الإستمارات بموجب إيصال 123 تربية وتعليم.

- صورة المؤهلات الدراسية التي حصل عليها صورة من قرار التعيين صورة من إقرار القيام بالعمل صورة من قرار النقل للمرحلة الثانوية - صورة من التكليف بالوظيفة الإشرافية أو التوجيه - صورة من تعديل المسمى الوظيفي - صورة من جواز سفر حديث محدد بها الوظيفة الحالية ساري - صورة من الرقم القومي.

- شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية ( وخاصة فيروس سي ).

- صحيفة أحوال إلكترونية لكل متقدم للإعارة وصحيفة ورقية للإداري، وثلاث أرقام هواتف متاحة للمحمول.

- صورة من التقارير عن العامين الأخيرين .

- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية يوضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائي.

- صورة من قرار التثبيت علي مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بعد الحصول علي المؤهل المتخصص.

- ملء الجدول المخصص بالوظائف الإشراقية والتوجيه الفني من الأحدث للأقدم.

- معلمو المرحلة الأولي المقيدين على وظيفة معلم فصل خريجو دبلوم المعلمين والمعلمات ومن استكمل لدرجة معادلة البكالوريوس يرتب علي تاريخ استلام العمل بالمؤهل المتوسط أما من حصل علي مؤهل ليسانس أو بكالوريوس تربية (تعليم أساسي ) تخصص مادة يصنف علي معلم مادة.

- إقرار من الزوج معتمد بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها دون اصطحاب أطفالها.

- اعتماد الشئون القانونية في المكان المخصص لها بعدم وجود جزاءات وغير محال للمحاكمة التأديبية.

- يجب إيضاح البيانات في استمارة التقدم للإعارة لأنه في حالة أن تكون البيانات غير واضحة أو ناقصة أو بها كشط لن تقبل أوراق الإعارة الخاصة به.

وكانت المديريات التعليمية، أرسلت خطابا إلى الإدارات أكدت فيه بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي، 2024,2025، مؤكدة أنه من يرغب في التقديم التوجه للإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة ، وأن يتم تسليم الاستمارة مستوفاة في موعد غايته 14 يناير المقبل ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.