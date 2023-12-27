التعليم توجه بالحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات وحفظها بأماكن مؤمنة باللجان

أكدت المديريات التعليمية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والمقرر أن تنطلق فى شهر يناير المقبل وفقا ًللمواعيد المحددة بكل مديرية تعليمية والجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا، حيث شددت المديريات على ضرورة الإعلان عن جدول الامتحان فى مدخل المدرسة بشكل واضح، وتكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة واستكمال السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات وتوفير كافة مهام الامتحانات وفق المتبع كل عام.

وِأشارت إلى ضرورة التأكيد على الانتهاء من أعمال الامتحانات العملى للطلاب وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة ورصدها بالشيت كنترول، والتأكد من سلامة المكان الموجود به لجنة النظام والمراقبة ومكان غرفة الأسئلة ويشترط بأن تكون حجرات حفظ الأسئلة وحجرات ( لجنة النظام والمراقبة ) مؤمنة بالحديد، موضحة أنه يجب التأكد من حفظ مظاريف امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مكان آمن ولا يتم فتحها إلا فى المواعيد والأزمنة المحددة حسب الجداول الخاصة بالامتحانات كل حسب الصف الخاص به وعن طريق لجنة فتح المظاريف المشكلة بالمدرسة وتحت مسؤولية مدير المدرسة والموجه المتابع.

وأوضحت المديريات على إعداد كشوف الملاحظة مسبقًا والتوقيع عليها من مدير المدرسة وكذلك أعداد اللجان وكفايتها من حيث المقاعد وغيرها واخذ الغياب كل فترة امتحانيه من قبل لجنة النظام والمراقبة وإدارة المدرس، كما يتم التنبيه المشدد بعدم استخدام المحمول من قبل الملاحظين والطلاب داخل اللجان طبقا للقرار الوزارى رقم (266) لسنة 2014 بشأن منع استخدام المحمول بلجان الامتحانات، على أن يوقع جميع العاملين بالمدرسة على هذا ويمنع التدخين داخل اللجان طبقا للقرار الوزارى 92 لسنة 2001.