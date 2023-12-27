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طرح بصل أحمر وأصفر قديم بسعر 18 جنيها للكيلو بمنافذ التموين.. صور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:53 م
طرح بصل أحمر وأصفر قديم بسعر 18 جنيها للكيلو بمنافذ التموين.. صور منافذ المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء كميات كبيرة من البصل الأحمر والأصفر "القديم" بسعر 18 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب طرح الطماطم بسعر 10.5 جنيه والبطاطس بسعر 18 جنيها ،كذلك توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقدي ببطاقة التموين ، كما تمد الوزارة مخازن شركات الجملة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية  .
 
البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

بصل احمر
بصل احمر

منافذ المجمعات الاستهلاكية
منافذ المجمعات الاستهلاكية

 







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