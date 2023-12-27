وزير الأوقاف: رأينا فى هذه مسابقة القرآن عجبا وآيات ربانية بالحفظ والإتقان

اختتمت مساء اليوم فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التى عُقدت بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى كلمته وجه الدمتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعاية هذه المسابقة، واهتمامه بإكرام أهل القرآن وتوجيه الدائم بزيادة جوائزها وإكرام أهل القرآن الكريم.

وهذا نص كلمته:

الحمد لله القائل فى كتابه العزيز: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، ويقول سبحانه: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ"، مَن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أُجر، ومن تلاه بحقه كان من الفائزين.

كلام الله هو أصدق الكلام وأحسنه، وأبلغه وأفصحه، وأحكمه وأبينه، "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا"، "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا"، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالو: "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِى إلى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، وسمع أحد الأعراب قوله تعالى: "وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ"، فقال أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن الذى يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، أنه رب العالمين ولا أحد سواه.

ومن منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لم يشكر الله من لم يشكر الناس" فإننى أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (حفظه الله) على تفضله برعاية هذه المسابقة وتوجيه سيادته الدائم بزيادة جوائزها وإكرام سيادته لأهل القرآن.

ونحن إذ نقف اليوم لتكريم نخبة من حفظة كتاب الله (عز وجل) فإننا لنؤكد أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ من قال: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، فقد رأينا فى هذه المسابقة عجبًا وآياتٍ ربانيةً فى الحفظ والإتقان، وأقول للجميع كلكم فائزون، فإذا كان هذا اليوم يوم الجائزة الصغرى، فإنه ثمة يومًا بإذن الله تعالى للجائزة الكبرى يوم أن يكون القرآن جليسكم وأنيسكم وشفيعكم عند ربكم، وقد قلت يومًا لأحد شيوخى من أهل القرآن وكان ذلك فى شهر الصيام:

فمثل صنيعكم يأتى شفيعًا

لصاحبه وقد ينجو بعشر

فلا تنس إذا ما صرت أهلًا

أخاك محمدًا فى يوم حشر

سأذكر عن ربى أن نسيت

بأن العهد كان بكل جهر

وفى شهر الصيام أخذت عهدي

فحرمته تخالف كلَّ شهر

فالله يشهد أننا نحب القرآن وأهل القرآن:

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَـعَـلِّـى أن أَنَـالَ بِـهِـمْ شَـفَاعَة

وَأَكْـرَهُ مَـنْ تِـجَارَتُهُ الْمَعَاصِي

وَلَـوْ كُـنَّـا سَـوَاءً فِى الْبِضَاعَة

فكلكم فائزون بالقرآن، وأبشركم بالآتي:

أولًا: رفع جوائز المسابقة القادمة الحادية والثلاثين أن شاء الله تعالى إلى عشرة ملايين جنيه.

ثانيًا: تخصيص مليون جنيه مكافأة للمحكمين من الخارج والداخل فى المسابقة الحادية والثلاثين بمضاعفة مكافآت هذا العام.

ثالثًا: إضافة فرع رواية ورش للأسر القرآنية سواء تلك التى سبق لها الفوز أو التى لم يسبق لها الفوز تشجيعًا لها على إتقان قراءة القرآن الكريم برواية ورش بعد إتقانها حفظه وقراءته برواية حفص.

رابعًا: إطلاق المسابقة القرآنية الرمضانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية متدرجة بحفظ ربع القرآن، ونصف القرآن، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملًا، وتخصيص مليون جنيه جوائز لها، وسيتم تأهيل الراغبين فى المشاركة فيها فى مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" التى ستنطلق فى خمسة آلاف مسجد فى عطلة نصف العام بإذن الله تعالى.

مع تأكيدنا أن هذه الجوائز جميعًا هى بفضل الله (عز وجل) من الموارد الذاتية للوزارة فى ضوء ما تم من تعظيم مواردها الذاتية، وحسن استثمارها لأعيان الوقف وتعظيم عوائده، وإنفاق هذه العوائد فى مصارفها الشرعية، وأخصُّها عمارةُ بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى إحلالًا وتجديدًا، وصيانة وتطويرًا، وأنشطة قرآنية ودعوية، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وقراءَها وعلماءَها وأزهرها الشريف وسائر بلاد الحاضرين من كل سوء ومكروه، وأن يجزى السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خير الجزاء عن دعمه الكبير لهذه المسابقة وتوجيه سيادته بإقامتها هنا فى دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.