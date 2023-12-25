حصاد الوزارات.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: -
وزارة النقل: تنسيق لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر برياً
وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس
وزارة البيئة تكشف آخر موعد لتقديم مستندات مناقصة مصنع المعالجة بكفر الشيخ
وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن وحصوله على مليون جنيه
وزارة الأوقاف: توزيع 5000 زي أزهري للأئمة.. وفرش 125 مسجداً يناير المقبل
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