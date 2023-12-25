اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:02 م
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حصاد الوزارات.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: -

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وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس

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وزاره النقل

تجاره الخليج

وزيره التضامن

الجمعيات الاهليه

وزاره البيئه



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