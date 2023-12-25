وزارة البيئة تكشف آخر موعد لتقديم مستندات مناقصة مصنع المعالجة بكفر الشيخ

كتبت منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة أن آخر موعد لتقديم المستندات الخاصة بالمناقصة العامة الدولية، لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ، يوم 18/3/2024، والاطلاع على مستنتدات المناقصة على موقع التعاقدات العام الخاص بالوزارة.

واشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أعلنت عن المناقصة منذ ايام، بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ، وهى إحدى المحافظات الأربعة التى يشملها نطاق عمل البرنامج كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط.

جدير بالذكر أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس، أحد اهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع على مساحة 30.000 م2، وبطاقة تصميمية 480 طن يومى، ويخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم، ومركزى مطوبس وبلطيم، ويهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا، من السماد العضوى وحوالى 24.000 طن سنويا من الوقود البديل RDF.