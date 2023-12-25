وزارة العمل تعلن بدء برنامج تدريبي للشباب فى مجال التسويق الإلكتروني بالمنيا

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الدورة التدريبية المجانية فى مجال التسويق الإلكتروني، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية، بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، والتى سوف تستمر لمدة 22 يوم تدريبي للشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي ، وتمنح الشباب الفرصة للاستفادة من التطورات التكنولوجية وتحسين فرص عملهم ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الدورات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم ، وأضافت مدير المديرية أنها شهدت افتتاح الدورة بحضور احمد مختار من برنامج الأغذية العالمي، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، كما قامت مدير المديرية بتفقد باقى الدورات التدريبية المنفذة بمركز التدريب المهنى، مؤكدة على ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث .

كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، فعاليات الدورتين التدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بمطروح، إستفاد منها 30 متدربة من الفتيات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى للدورة، والتى جرى تنفيذها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى إطار جهود المديرية المستمر لتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى وفق أحدث الاساليب العالمية وعلى ايدى مدربين مؤهلين جرى اختبارهم فى الوزارة لتقديم المحتوى التدريبى على المهن المتاحة بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة وحقيقية بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف مدير المديرية، أن الخريجين يحصلون على شهادة معتمدة بإتمام التدريب من المديرية تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى، كما يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المتاحة التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مقر مركز التدريب المهنى، وسلم الشهادات للخريجات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى.