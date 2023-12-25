وزارة الأوقاف: توزيع 5000 زي أزهري للأئمة.. وفرش 125 مسجداً يناير المقبل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزي الأزهري للأئمة، في مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024م، حيث ستبدأ وزارة الأوقاف توزيع (5000) زي أزهري جديد للأئمة يناير المقبل 2024م، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وفي مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024م اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فرش 125 مسجدًا بإجمالي (36) ألف متر سجاد يتم صرفها للمساجد خلال شهر يناير المقبل 2024م .

وكانت قد اعلنت الوزارة افتتاح ( 21 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 438 ) مسجدًا منها ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو

2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار

3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور

7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة

8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو

9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

13. مسجد البدوقة – الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية

15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف

مديرية أوقاف بور سعيد

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط

4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابي - العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. مسجد المليحي – الديسمي - الصف