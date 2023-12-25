وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.

وسبق وأن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضى لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج تم طرحها بين المتقدمين فى مختلف المحافظات المتمثلة فى مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين ومستوى اقتصادى أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى و300 متر من الحرم النبوى، ومستوى اقتصادى ثانى بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكى و300 متر من الحرم النبوى وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وأوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يوم الخميس المقبل بهدف اعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، هذا وسيتم إعلان نتائج القرعة فور إجرائها، وذلك عبر موقع البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى، بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا، كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوى، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوى أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبى للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التى تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التى يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك، كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل فى أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.