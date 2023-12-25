وزارة الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة منها 15 جديدًا و6 صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف (21) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو

2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدى غازى – كفر الدوار

3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدى عبد الرحمن

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

6. مسجد الروضة – حى الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور

7. مسجد الاستقامة – قرية السنقارى – نصر النوبة

8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادى بحرى - مركز إدفو

9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلى أسوان – حى شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

10. مسجد السخاوى البحرية – قرية فرش السخاوى البحرية – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

11. مسجد الغربى الكبير – منشية سوادة

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

13. مسجد البدوقة – الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية

15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بنى سويف

م المسجد وعنوانه

1. مسجد كامل مجاهد – بندر بنى سويف

مديرية أوقاف بور سعيد

م المسجد وعنوانه

2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط

4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابى - العامرية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد الغربى – محلة قيس – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. مسجد المليحى – الديسمى - الصف