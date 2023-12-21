وزارة العمل: ترجمة خدمات مراكز التدريب وفرص العمل للغة الإشارة بسوهاج

كتبت آية دعبس

شهدت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ترجمة كافة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة السمعية للغة الإشارة وتسهيل تقديم الخدمات لهم، وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهني ، وكذلك تدريب العاملين علي أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين على ديوان المديرية والمكاتب ومراكز التدريب من ذوى الإعاقة السمعية وترجمة فرص العمل المتاحة بالمديرية والنشرة القومية للتوظيف بلغة الإشارة بصفة دورية ومستمرة ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل في احتفال عيد العمال الماضى لتدريب ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالأشخاص ذوى الهمم وتيسير التعامل معهم وتدريبهم ودمجهم فى سوق العمل وضمان حسن تقديم كافة الخدمات من توفير فرص عمل وتدريب مهنى واستخراج شهادات القيد وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، مضيفاً أنه جرى توقيع البروتوكول لتقديم عدة خدمات لذوى الإعاقة منها: ترجمة جميع الخدمات التى تقدمها مديرية العمل بسوهاج إلى لغة الإشارة وتعميمها على كافة مكاتب العمل ومراكز التدريب المهنى وطباعة بنرات لشرح كل الخدمات والأوراق اللازمة لها لذوى الإعاقة السمعية، وتدريب العاملين علي أساسيات لغة الإشارة لضمان سهولة التفاهم مع المترددين.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تدريبية مترجمة إلى لغة الإشارة وكذلك توفير المادة العلمية مترجمة وتوفير مدرب إشارة معتمد فى الدورات الخاصة بهم، كما جرى تنظيم اجتماع بعد توقيع البروتوكول مع مجلس إدارة الجمعية ومع إدارات شئون المناطق والرعاية وبحوث العمالة والتدريب المهنى للبدء الفورى فى التنفيذ.