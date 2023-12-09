3 تدريبات مهنية توفرها وزارة العمل للشباب فى قرى "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل مبادرة "مهنتك مستقبلك"، منذ 2019، لتوفير التدريبات المهنية اللازمة للشباب والنساء فى القرى الواقعة فى نطاق مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال 27 وحدة تدريب متنقلة، و38 مركزا تدريبيا ثابتا، وتوفر مراكز التدريب المتنقلة والثابتة تدريبات على 3 مهن للشباب والنساء، وتعمل على تأهيلهم وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما تقدم جوائز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، وهذه المهن هى:

1- التفصيل والخياطة.

2- السباكة.

3- الكهرباء.

ويمكن للراغبين فى الالتحاق بالتدريبات التقدم لها، شريطة أن يتراوح عمره ما بين 18 عاما وحتى سن الـ45، وأحيانا 50 عاما لمنح فرصة لأعداد أكبر من المستفيدين.

كما وجه وزير العمل حسن شحاتة، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، داعيا الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لإحتياجات سوق العمل.

ويذكر أنه ضمن خطة التحول الرقمى فى كافة خدمات وزارة العمل، فقد بدأت الوزارة الإعداد لنظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث، حيث ستتيح المنصة التعليمية الرقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة، كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، فور تطويرها، وستشمل نظام تعلم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور.