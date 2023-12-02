نتنياهو: وزير الدفاع الإسرائيلي رفض عقد مؤتمر صحفي مشترك معى

كتب عبد الوهاب الجندى

تستمر الخلافات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنامين نتنياهو، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إقامة مؤتمر صحفي مشترك معه.

وحدثت انقسامات وخلافات في صفوف الحكومة الإسرائيلية، فبيني جانتس العضو في حكومة الحرب انتقد مشروع الميزانية وخاصة الجانب المتعلق بالنفقات لصالح المستوطنات في الضفة الغربية.

فيما يرفض اليمين المتطرف إرغام إسرائيل على تقديم تنازلات حول قضية الأراضي الفلسطينية وحول وقف الحرب على حماس في غزة.

وظهر منذ قليل وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، تحدث عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبعده ظهر أيضا رئيس الوزراء بنامين نتنياهو.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا تهدف إلى السيطرة على القطاع بشكل دائم، وإنما تقويض قدرات حركة "حماس" وإنهاء سيطرتها على غزة.

وفي تصريحاته أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة قائلا: "نحن ماضون حتى النهاية، وستستمر الحرب حتى تحقيق كافة الأهداف، والقتال سيكون شديدا لتحقيق".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: " قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين، و نحن ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال".

وعن اعتراف جيش الاحتلال بمقتل العقيد أساف حمامي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر".