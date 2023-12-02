الأمم المتحدة تحذر من تفشى التهاب الكبد الوبائى فى مراكز إيواء غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنها رصدت تفش لمرض التهاب الكبد الوبائي في صفوف نازحين فلسطينيين داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة مع تواصل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه تم رصد تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأضافت المكتب في بيان أن الأمم المتحدة قدمت نحو 10 آلاف استشارة طبية يوميًا في جميع المراكز التي تستقبل النازحين، فيما تم تطعيم 12 ألف طفل في ملاجئ الأونروا منذ الرابع من الشهر الماضي.
وأوضح المكتب أنه لا يزال سكان في مدينة غزة وشمالها يعانون بما يتعلق بمياه الشرب والنظافة، حيث ظلت معظم مرافق إنتاج المياه الرئيسية متوقفة بسبب نقص الوقود وبعضها أيضا بسبب الأضرار.
وتأتي الآبار الصغيرة الخاصة والآبار التابعة للأونروا في الدرجة الأولى، وسط مخاوف شديدة بشأن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة.
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