الأمم المتحدة تحذر من تفشى التهاب الكبد الوبائى فى مراكز إيواء غزة

وأضافت المكتب في بيان أن الأمم المتحدة قدمت نحو 10 آلاف استشارة طبية يوميًا في جميع المراكز التي تستقبل النازحين، فيما تم تطعيم 12 ألف طفل في ملاجئ الأونروا منذ الرابع من الشهر الماضي.